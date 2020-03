Attestation de sortie obligatoire Coronavirus : Comment la télécharger et l’imprimer ?

À partir du 17 mars 2020 à midi, les Français sont confinés pour 15 jours minimum mais une dérogation est permise dans certains cas et une attestation doit être téléchargée et remplie. Nous vous expliquons comment l’obtenir et dans quel cas elle vous permet de contourner le confinement imposé par le gouvernement français.

Lundi 16 mars 2020 à 20h, le Président de la République s’est exprimé à la télévision pour la seconde fois en moins d’une semaine. Dans une période trouble, il a demandé aux Français de faire plus d’effort pour enrayer la propagation du coronavirus (Covid-19). Parmi les mesures annoncées, les Français seront confinés chez eux pendant une durée minimum de 15 jours à partir de mardi 17 mars 2020 midi.

Comme annoncé par le Président, le dispositif a été détaillé mardi matin sur le site du Ministère de l’Intérieur. Le confinement est obligatoire pour tous ceux qui ne peuvent être en télétravail et dont l’activité est dans l’un des secteurs prioritaires, comme l’alimentation ou l’énergie. Il reste cependant possible de sortir de chez soi pour certaines raisons.

Comment obtenir l’attestation obligatoire de sortie suite au confinement Coronavirus ?

Ces raisons sont celles-ci : pour effectuer des achats de première nécessité, pour se rendre chez un médecin ou un professionnel de santé, pour porter assistance à une personne vulnérable ou pour motif familial impérieux, pour un déplacement bref, proche du domicile, lié à une activité physique individuelle ou au besoin d’un animal de compagnie. Et bien sûr, pour se rendre au travail dans le cadre des secteurs prioritaires où le travail à distance est impossible.

Si vous entrez dans l’un des cas de figure détaillé sur le site du Ministère de l’Intérieur, vous devez vous munir de deux documents. D’abord votre pièce d’identité. Ensuite une « attestation de déplacement dérogatoire » à télécharger et à imprimer (ou à recopier sur papier libre si vous n’avez pas d’imprimante). Ce document atteste sur l’honneur que vous dérogez au confinement pour une raison prévue par le dispositif gouvernemental. Le non-respect de cette règle entrainerait une contravention dont le montant est de 38 euros mais il sera rapidement augmenté à 135 euros afin d’être plus dissuasif.

Cliquez ici pour obtenir et télécharger l’attestation de sortie obligatoire

