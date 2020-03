Coronavirus : Sosh vous offre 10 Go d’internet mobile supplémentaires

En cette pĂ©riode de confinement dĂ» Ă l’Ă©pidĂ©mie de Coronavirus, Sosh offre 10 Go d’internet mobile supplĂ©mentaires en geste de solidaritĂ© pour les clients qui dĂ©passeraient leur forfait. L’opĂ©ration est valable du 1er au 30 avril 2020.

A l’image de Free Mobile qui offre 2 heures d’appel gratuit aux abonnĂ©s du forfait Ă 2€, Sosh propose une option 10 Go d’internet mobile supplĂ©mentaires offerte Ă ses clients Sosh Mobile et Sosh Mobile + Livebox, en geste de solidaritĂ© durant le confinement qui est actuellement mis en place sur le territoire français en cette pĂ©riode de Coronavirus.

L’option est proposĂ©e automatiquement lorsque ces derniers auront consommĂ© l’intĂ©gralitĂ© de leur enveloppe d’internet mobile. Les abonnĂ©s recevront alors un SMS contenant un lien qui leur permettra d’activer l’option Ă utiliser dans les 30 jours suivants. Un geste apprĂ©ciable de la part de Sosh en en cette pĂ©riode de confinement, plus propice que jamais Ă la consommations de datas mobiles.

Sosh prĂ©cise Ă©galement dans l’annonce de l’offre que malgrĂ© la fiabilitĂ© de leurs rĂ©seaux il est recommandĂ© d’en avoir un usage responsable afin de prĂ©server ce bien commun essentiel dans cette pĂ©riode difficile et prĂ©conise de privilĂ©gier autant que possible la connectivitĂ© wifi. Si vous envisagez de changer de forfait mobile ou d’en souscrire un, sachez que l’offre permettant de souscrire au forfait Sosh 50 Go Ă 14.99 € / mois mĂŞme après un an a Ă©tĂ© prolongĂ©e jusqu’au 27 avril 2020.