Des coques à 1€ seulement, un super bon plan pour protéger votre smartphone à petit prix

Vous avez rĂ©cemment fait l’acquisition d’un nouveau smartphone et souhaitez le protĂ©ger ? En ce moment, Boulanger propose une sĂ©lection de coques Ă 1€ seulement pour des tĂ©lĂ©phones issus des modèles les plus connus. Focus sur ce nouveau bon plan.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les coques, les protège-Ă©crans ou encore les Ă©tuis sont des accessoires indispensables pour protĂ©ger un smartphone contre les rayures et les projections liquides. Ainsi, pendant une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (et notamment dans la limite des stocks disponibles), l’enseigne Boulanger a regroupĂ© Ă ses clients un large choix de coques Ă 1 euro l’unitĂ© pour Ă©quiper leur tĂ©lĂ©phone quelle que soit sa marque. On pense notamment aux marques comme Apple, Samsung et Huawei.

En cliquant sur le bouton ci-avant et en triant les prix par ordre croissant, vous aurez donc une longue liste d’accessoires pour protĂ©ger votre smartphone Ă petit prix. Pour les appareils du gĂ©ant Samsung, vous pouvez vous procurer la coque Adeqwat Samsung S9+ (modèle gris uniquement). Concernant les smartphones de la marque Huawei, vous avez par exemple la coque Adeqwat Huawei Mate 20 Pro Souple noir.

Ă€ propos des modèles de coques proposĂ©s par Boulanger, les stocks s’Ă©coulent très vite. Alors ne tardez pas trop si vous voulez en profiter !