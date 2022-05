Contrôle technique : les émissions de particules des freins seront prises en compte dès 2023

Si le contrôle technique obligatoire des motos a été abandonné en France, le gouvernement a toujours des projets concernant nos voitures. Dès le 1er janvier 2023 notamment, les émissions de particules des freins seront évaluées par les professionnels. En cas d'irrégularités, une contre-visite pourra être prononcée.

Comme vous le savez peut-être, le contrôle technique obligatoire des motos a été abandonné en France, au grand soulagement de la Fédération des motards en colère. Néanmoins et peu de conducteurs le savent, le contrôle technique de nos voitures va être à nouveau renforcer dès ce 1er janvier 2023.

À cette date, d'autres critères de vérification vont venir se greffer à la longue liste déjà en vigueur. En plus de mesurer les émissions de CO2 issues des gaz d'échappement de votre véhicule, les garagistes devront également évaluer les émissions de particules issues des plaquettes de freins. En effet, lors du freinage, le frottement des plaquettes contre les disques créent des particules fines dangereuses pour la santé et pour l'environnement.

Les particules fines seront également mesurées lors du contrôle technique

Il s'agit notamment des particules de diamètre inférieur à 10 µm et à 2,5 µm qui proviennent de l'abrasion des freins, mais aussi de l'usure des pneumatiques et des chaussées. Désormais, les émissions de particules fines des plaquettes de freins et des pneus seront mesurées tous les deux ans, roue par roue. Pour ce faire, les professionnels du secteur seront équipés progressivement d'appareils de mesure, capables de réaliser des contrôles au dixième de micromètre près.

Le véhicule sera installé sur un banc de roulage, où seront réalisés des freinages continus à différentes vitesses (entre 160 et 0 km/h). Malheureusement et au grand dam des garagistes, le barème exacte n'a pas encore été précisé par les autorités françaises. En d'autres termes, impossible de savoir à quel seuil une contre-visite devra être prononcée. Reste également le problème des voitures dotées de freins à tambour, qui ont la particularité d'emprisonner et d'accumuler les particules à l'intérieur. Ce qui rend impossible toute mesure précise.

Sans surprise, les professionnels du secteur n'accueillent pas vraiment d'un bon œil ces nouveaux critères. Ils craignent notamment qu'une voiture sur dix à minima fasse l'objet d'une contre-visite à cause d'émissions de particules trop élevées. Pour rappel, un rapport de l'OCDE publié en décembre 2020 assurait que les pneus et les freins de voitures pollueront plus que les gaz d'échappement d'ici 2035.

Source : AutoPlus