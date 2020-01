Bon plan Nintendo Switch : Carrefour offre 120€ en bon d’achat sur toutes les consoles

Voici un super bon plan pour ceux qui sont Ă la recherche d’une bonne affaire sur l’achat d’une Nintendo Switch ! Uniquement ce lundi 20 janvier 2020, pour une console Switch achetĂ©e chez Carrefour, l’enseigne offre 120 euros en bon d’achat.

Il n’y a pas qu’IntermarchĂ© qui propose un super bon plan sur la Nintendo Switch ! L’enseigne Carrefour permet Ă©galement Ă ses clients, durant la journĂ©e du 20 janvier 2020, de se procurer la console Nintendo Switch dans ses hypermarchĂ©s et ses Drive pour un « prix de revient en dessous des 200 € ».

Ce bon plan se fait par l’intermĂ©diaire de deux bons d’achat de 60 euros offerts (soit 120 euros qui devront ĂŞtre utilisĂ©s ultĂ©rieurement). Il s’agit d’une offre nationale valable dans la limite des stocks disponibles dans les hypermarchĂ©s Carrefour et leur Drive situĂ©s en France mĂ©tropolitaine, Corse comprise et participants Ă l’opĂ©ration Ă l’exception : Ajaccio, Beauvais Centre, Cahors, Carcassonne, Chalon-Nord, Cusset, Mont de Marsan, Roche sur Yon (LA), Saint Mard et St Renan.

Les bons d’achat vous seront remis lors de votre passage en caisse et vous pourrez les utiliser du mardi 21 janvier au lundi 3 février 2020 pour tout achat supérieur ou égal à leur valeur indiquée uniquement dans les hypermarchés Carrefour situés en France métropolitaine, Corse comprise (hors Drive, Carburant et Services (Billetterie, Services Financiers & Assurances, Voyages, Téléphonie, Cartes cadeaux, Parapharmacie et Bijouterie)).

Les bons d’achat sont utilisables en une seule fois, ne peuvent ĂŞtre cĂ©dĂ©s Ă titre onĂ©reux, ni donner lieu Ă un remboursement, mĂŞme partiel. Pour dĂ©couvrir, l’intĂ©gralitĂ© de ce bon plan console Nintendo Switch que propose l’enseigne Carrefour : CLIQUEZ ICI.