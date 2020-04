Le deal jeux vidéo du jour : la SEGA Mega Drive Mini à 60€

Pour ce dĂ©but de semaine, dĂ©couvrez le deal jeux vidĂ©o du jour. La SEGA Mega Drive Mini est aujourd’hui proposĂ©e Ă 60 euros par la Fnac. PlutĂ´t pas mal lorsque l’on sait que la console rĂ©tro Ă©tait commercialisĂ©e Ă 80 euros lors de sa sortie Ă l’automne 2019.

Alors qu’il est encore possible de se procurer un pack contenant notamment la console Atari Flashback 8, la Fnac fait plaisir aux fans de rĂ©tro-gaming avec la Mega Drive Mini qui est Ă exactement 59,99 euros.

Il s’agit plutĂ´t d’un bon prix proposĂ© par l’enseigne française puisque la mĂŞme console est vendue par d’autres marchands Ă partir de 74,99 euros. En plus de la console, la Fnac.com offre sa carte 3 ans. Et pour information, la livraison Ă domicile est gratuite jusqu’au lundi 27 avril 2020 inclus.

Fournie avec 2 manettes authentiques, la nouvelle Ă©dition de la SEGA Mega Drive Mini inclut 40 jeux classiques dont : Altered Beast, Castlevania The New Generation, Comix Zone, Dr Robotnik’s Mean Bean Machine, Ecco the Dolphin, Gunstar Heroes, Shining Force, Sonic the Hedgehog, Space Harrier II, ToeJam & Earl, Castle of Illusion, Earthworm Jim, Landstalker, Probotector, Shinobi III, Sonic the Hedgehog II, Super Fantasy Zone, Thunder Force III, World of Illusion et Streets of Rage II.