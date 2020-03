La PS4 Pro sous les 300€, un bon plan pour faire passer le temps pendant le confinement

Profitez de cette belle affaire sur Cdiscount pour acheter en promotion la PS4 Pro. Le site français du commerce en ligne propose en effet la fameuse console de Sony sous la barre des 300 euros. Un bon plan à ne pas rater pour faire passer le temps pendant le confinement !

Si vous la prĂ©cĂ©dente offre concernant la PS4 Pro avec GTA V Edition Premium, vous pouvez vous rattraper avec l’achat de la PS4 Pro seule sur le site Cdiscount.

En ce moment, la console de salon du constructeur japonais bĂ©nĂ©ficie d’une remise immĂ©diate de 100 euros. Avec cette rĂ©duction, elle est affichĂ©e Ă 299,99 euros au lieu de 399,99 euros. Pour les frais de port, ils sont offerts si la livraison standard Ă domicile est choisie. Il faut compter 3 Ă 7 jours pour rĂ©ceptionner le colis.

Pour moins de 300 euros, le futur acquĂ©reur bĂ©nĂ©ficiera d’une console qui dispose d’un processeur x86-64 AMD Jaguar Octo-Core, d’une carte graphique AMD Radeon, d’une mĂ©moire vive de 8 Go et d’un espace de stockage de 1 To. Du cĂ´tĂ© de la connectivitĂ©, la PS4 Pro est Ă©quipĂ©e d’un port Ethernet, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, de la technologie Bluetooth 4.0, de 3 ports USB 3.1, d’une sortie HDMI et d’une sortie S/PDIF.