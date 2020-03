La Nintendo Switch à un très bon prix grâce à ce bon plan

Vous cherchez la Nintendo Switch Lite à un prix plutôt correct ? Ne ratez pas ce bon plan pour acheter la console de jeu portable à un bon prix de 179,99 euros. Dans cet article, on vous explique comment bénéficier de cette offre.

Si vous avez manqué la précédente offre concernant la Nintendo Switch Lite avec le jeu Pokémon Donjon Mystère, vous pouvez vous rattraper en acquérant la console portable seule.

Jusqu’Ă ce vendredi 20 mars 2020 inclus, la plateforme Acheter sur Google (via le vendeur Auchan) permet Ă ses clients de se procurer la version « Lite » de la Nintendo Switch pour moins de 180 euros, et plus prĂ©cisĂ©ment Ă 179,99 euros. En effet, le code promotionnel MARS10 donne droit Ă 20 euros de remise sur la console portable (disponible en trois coloris) vendue initialement Ă 199,99 euros. Le coupon est Ă cocher au cours de l’Ă©tape du panier.

Ă€ titre d’information, des frais de port Ă hauteur de 4 euros sont appliquĂ©s pour une livraison de la console en magasin Auchan. En cette pĂ©riode de confinement, il est obligatoire de tĂ©lĂ©charger et d’imprimer l’attestation de sortie dĂ©rogatoire si vous vous rendez dans un supermarchĂ©. Et pour rappel, le smartphone ne suffit pas pour prĂ©senter son attestation de dĂ©placement.

