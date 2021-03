Xbox Series S : la console de Microsoft moins chère avec une 2ème manette chez Cdiscount

La console Xbox Series S de la marque Microsoft est moins chère avec une 2ème manette chez Cdiscount. Nous vous invitons à retrouver toutes les informations associées à ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Alors que la Xbox Series X se fait rare sur les différentes plateformes des sites marchands français, la Xbox Series S est en stock chez Cdiscount.

En effet, la console de salon du constructeur Microsoft est vendue avec une 2ème manette sans fil (coloris blanc) pour 334,99 euros. La manette Xbox Series étant à 49,99 euros, la Xbox Series S voit son prix de revient de 285 euros.

Sortie à l'automne 2020, la Xbox Series S est une console de jeu 100% digitale qui est équipée d'une capacité de stockage de 512 Go. La partie connectique se compose d'un port HDMI 2.1, de 3 ports USB 3.1 Gen 1, de la norme Wifi 802.11ac à double bande, d'un port Ethernet et d'une radio sans fil Xbox à double bande dédiée. Quant à la manette, elle est dotée de la technologie sans fil Bluetooth et d’une prise casque 3,5 mm. Elle embarque une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et un bouton de partage dédié.