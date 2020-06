Connectez votre TV pour moins de 25 € avec le Fire Stick TV d’Amazon

Amazon et Boulanger proposent le Fire Stick TV en promotion à 24,99 €. C’est une réduction de 15 qui est donc accordée à ce petit accessoire habituellement vendu 39,99 €. Intégrant l’assistant vocal Alexa, il est l’allié indispensable pour connecter votre TV.

La passerelle multimédia Fire Stick TV d’Amazon fait actuellement l’objet d’une promotion du coté des enseignes Amazon et Boulanger. Il est en effet possible de se procurer l’accessoire pour seulement 24,99 €. Plutôt pas mal étant donné que ce dernier est habituellement commercialisé 39,99 € en temps normal.

Le Fire Stick Tv est idéal pour les personnes souhaitant connecter leu TV pour profiter des services de streaming vidéo tels que Netflix, Prime Video, Molotov, ARTE, France 24 et plus encore… et permet d’avoir accès à tout un tas de contenus multimédia. Il à l’avantage d’être compatible avec l’assistant vocal Alexa, le Bluetooth et Wi-Fi, et dispose une sortie vidéo, ainsi qu’une sortie HDMI.

Très polyvalent, il prend en charge les formats vidéo suivants : H.264 1080p30H.265 1080p30, Audio : AAC-LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2. Avec les navigateurs Firefox ou Silk, visitez des millions de sites Web comme YouTube, Facebook et Reddit.

