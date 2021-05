Conforama s’habille aux couleurs de l’Euro et vous propose plein de promos

À quelques semaines du début de la compétition sportive, Conforama a décidé de vous aider à vous préparer. Pendant quelques jours, l’enseigne s’habille aux couleurs de l’Euro et vous propose des promotions exclusives sur de nombreux produits.

À l’approche du début de l’Euro 2020, Conforama lance son opération “En direct de chez vous : les grands matchs se jouent à domicile”. Le but de cette opération est simple : vous permettre de vous équiper le mieux possible pour suivre la compétition de football dans le plus grand des conforts, et ce, sans vous ruiner. Nous avons sélectionné pour vous plusieurs offres à ne pas manquer pour l’occasion !

Regardez vos matchs préférés en toute tranquillité grâce à Conforama

Parmi toutes les offres proposées, on trouve la Smart TV Philips 70PUS7805 178cm (70 pouces). Pour l’occasion, Conforama descend son prix de 200€ et vous permet de l’obtenir pour seulement 799€. Elle propose notamment l’Ultra Haut Définition 4K, une résolution de 3840 px, la compatibilité WiFi, 3 ports HDMI et 2 ports USB.

Pour 200€ de plus, soit 999€, Conforama vous propose également la Smart TV Samsung UE75TU7025 189cm (75 pouces). Garantie 2 ans, elle vous offre l’Ultra Haute Définition, une résolution de 3840 px, la compatibilité WiFi, 2 ports HDMI et 1 port USB.

En plus des Smart TV, Conforama propose également des remises immédiates sur une large sélection de canapés. Vous pouvez ainsi par exemple profiter du canapé d’angle réversible convertible 4 places Balto (gris anthracite) pour seulement 449€. C’est 40% moins cher qu’habituellement.

Avec votre nouvelle Smart TV et votre nouveau canapé, vous pourrez ainsi suivre l’équipe de France dans les meilleures conditions depuis votre salon grâce à Conforama. Machines à bière, barres de son ou encore table basse, de nombreux autres produits sont en promotion pour l’occasion chez Conforama. Pour découvrir toutes les offres, rendez-vous dès maintenant sur le site de l’enseigne.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Conforama.