Concours realme : gagnez un realme X3 SuperZoom !

realme vous propose de gagner l’un de ses tout derniers fleurons : le realme X3 SuperZoom ! Pour avoir une chance de remporter ce smartphone haut de gamme, rien de plus simple : il vous suffit de répondre à la question ci-dessous.

realme, qui s’est officiellement lancée en France il y a un peu plus d’un an, étend encore un peu plus sa gamme. Voici qu’arrive le realme X3 SuperZoom, un smartphone qui se place en haut du panier dans le catalogue du constructeur. Se dotant d’un Snapdragon 855+ (l’un des processeurs les plus puissants du marché à l’heure actuelle), il profite d’un écran 120 Hz qui offre une définition de 2400 x 1080 pixels et une densité de 399 ppp. Équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go d’espace de stockage, l’appareil dispose d’une belle fiche technique et il n’a pas à rougir face à la concurrence, bien au contraire.

Mais c’est surtout par ses capacités photographiques que ce smartphone se montre particulièrement intéressant. L’appareil profite de 4 capteurs photo à l’arrière : un module principal de 64 MP, un capteur zoom optique x5 de 8 MP, un module ultra-grand-angle de 8 MP et un capteur de 2 MP pour la prise de vue en mode macro. De quoi prendre de superbes photos quelles que soient les circonstances, de très loin (jusqu’à 10x en hybride et 60x en numérique), comme de très près. À l’avant aussi, realme n’a pas ménagé ses efforts pour apporter aux amateurs de selfies un smartphone qui tienne vraiment la route. En façade donc, on trouve un capteur principal de 32 MP et un autre de 8 MP dédié à l’ultra-grand-angle... Une petite particularité que l’on ne trouve que trop rarement sur les smartphones actuels, même les plus haut de gamme.

Envie de tester le realme X3 SuperZoom ? Ça tombe bien, puisque realme vous propose de gagner un exemplaire de ce smartphone. Pour cela, répondez simplement à la question ci-dessous. Un tirage au sort aura ensuite lieu pour désigner le grand gagnant ou la grande gagnante. Alors, n’hésitez pas à tenter votre chance et rendez le 2 juillet prochain pour découvrir l’heureux(se) élu(e) !