Le Huawei P30 est à un excellent prix pour les clients Sosh

Alerte superbe affaire sur la boutique en ligne Sosh ! Pendant une durée limitée, les clients de l’opérateur mobile peuvent se procurer le très bon smartphone Huawei P30 à un excellent prix. Toutes les informations sont à consulter dans la suite de l’article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après avoir dévoilé son forfait 40 Go en début de semaine, Sosh a décidé de faire une jolie promotion sur l’achat du Huawei P30.

Ainsi, jusqu’au mercredi 8 juillet 2020 inclus, l’opérateur low-cost permet d’acquérir le smartphone du constructeur chinois à 349 euros au lieu de 499 euros. La remise de 150 euros, non visible sur la page produit, se fait automatiquement après avoir saisi les identifiants de connexion.

Concernant les principales caractéristiques du Huawei P30, le téléphone est équipé d’un écran tactile Full HD+ de 6,1 pouces, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage interne de 128 Go, d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide et d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core. Pour la partie photo et la connectique, on retrouvera une triple caméra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF), une caméra avant de 32MP, le Bluetooth 5.0, le port USB Type-C, le GPS, le NFC, le Wi-Fi et le lecteur d'empreintes digitales.