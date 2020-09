Clients Sosh et Orange, profitez de cette vente privée pour avoir le Galaxy S10 à 429 €

Une fois par mois, Orange et Sosh récompensent la fidélité de leurs clients en organisant des ventes privées leur étant exclusivement réservées, avec des smartphones, accessoires et objets connectés à prix canons ! Ce mois-ci, c'est le Samsung Galaxy S10 dan sa variante 128 Go qui leur est proposé au prix imbattable de 429,90 €.

Vous êtes client Sosh ou Orange ? Une fois par mois, votre fidélité est récompensée par le biais d'une vente privée permettant d'avoir des tarifs promotionnels sur des produits high-tech tels que les smartphones, les montres connectées ou autres accessoires. Ce mois-ci, c'est le smartphone haut de gamme Samsung Galaxy S10 qui est à l'honneur. Il vous est proposé au tarif exceptionnel de 429,90 € au lieu de 599 € en moyenne.

Pour en profiter, vous devez vous rendre sur l'un des liens ci-dessous, selon que vous soyez client Sosh ou Orange, puis renseignez votre numéro de mobile Sosh / Orange ou votre adresse email correspondante à votre compte client. Vous serez alors redirigé vers la vente privée permettant d'avoir le Samsung Galaxy S10 pour seulement 429,90 €. L'offre est valable jusqu'au 30 septembre 2020.

A voir aussi : notre test complet du Samsung Galaxy S10