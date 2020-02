Clients Sosh : 100 € de réduction immédiate pour la précommande d’un Galaxy S20

A peine dĂ©voilĂ©, que le smartphone haut de gamme Samsung Galaxy S20 fait l’objet d’un bon plan. Ce sont les clients Sosh qui sont les plus chanceux puisqu’ils bĂ©nĂ©ficient pour la prĂ©commande du smartphone dans sa variante standard, S20+ et S20 Ultra d’une rĂ©duction immĂ©diate de 100 euros.Â

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour profiter de ce bon plan, il suffit de vous connecter Ă votre compte Sosh et d’accĂ©der Ă l’offre en vous rendant sur le lien ci-dessous. Le Samsung Galaxy S20 passe ainsi Ă 809 € dans sa variante 4G, et Ă 909 € dans sa version 5G. Les autres dĂ©clinaisons du smartphone, Ă savoir S20+ et S20 Ultra sont Ă©galement Ă©ligibles Ă cette offre et reviennent donc 100 euros moins chers que leur prix de lancement.

Pour la prĂ©commande d’un Samsung Galaxy S20+ ou S20 Ultra, vous avez Ă©galement une paire d’Ă©couteurs Galaxy Buds+ offerte. Le Galaxy S20 de Samsung arbore un superbe Ă©cran avec taux de rafraĂ®chissement Ă 120 Hz de 6.2 pouces Dynamic AMOLED Infinity de dĂ©fintion Quad HD+ recouvrant toute la façade de l’écran.

Ce dernier bĂ©nĂ©ficie de la protection Corning Gorilla Glass 6 qui lui permet d’être encore plus rĂ©sistant. CotĂ© hardware, il embarque le Soc Maison Exynos 990 gravĂ© en 7nm, conçu par Samsung, et couplĂ© Ă 8 ou 12 Go de mĂ©moire vive et 128 Go de stockage interne. Enfin, la batterie d’une capacitĂ© de 4 000 mAh est compatible avec la recharge rapide de 25W.

A lire :Â Notre prise en main des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : les meilleurs smartphones 2020