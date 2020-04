Deezer Premium à 1€/mois pendant 4 mois pour les clients Orange/Sosh

Avis aux fans de musique en tous genres ! L’opĂ©rateur Orange et sa filiale Sosh permettent Ă leurs clients de bĂ©nĂ©ficier d’un abonnement Ă Deezer Premium pendant 4 mois au tarif mensuel de 1 euro seulement.

Alors qu’il ne reste que quelques jours pour obtenir 3 mois gratuits Ă Amazon Music Unlimited, Orange et Sosh profitent du confinement actuel pour proposer un tarif très attractif sur l’offre Deezer Premimum.

Ainsi, le service de streaming musical y est proposĂ© pour seulement 1€/mois pendant une durĂ©e de 4 mois. Cette promotion est rĂ©servĂ©e aux clients ayant souscrit pour la 1ère fois cette option, ou l’ayant rĂ©siliĂ©e depuis plus de 12 mois. PassĂ©e la pĂ©riode promotionnelle, le service passera au prix mensuel de 9,99 euros (sauf rĂ©siliation).

Que contient l’offre Deezer Premium ?

Deezer Premium propose 56 millions de titres en son haute qualité et sans publicité, et disponibles aussi sans Wifi, ni 4G. Vous y avez accès depuis vos appareils préférés tels que le smartphone, la tablette, le PC, le Mac ou encore la TV. En résumé, vous pourrez accéder à vos playlists favorites sans avoir besoin d’être connecté à internet. Une fois téléchargées, vous les retrouvez à tout moment et partout où vous voulez.