Le superbe Huawei P30 Lite sous les 200€ chez Orange et Sosh !

Si vous voulez acheter le Huawei P30 Lite à un bon prix, c’est le bon moment ! Au cours d’une durée limitée, Orange et Sosh proposent ce superbe smartphone de chez Huawei sous la barre des 200 euros.

Alors que le Huawei P30 Lite était à exactement 198,50 euros lors des derniers French Days, Orange et Sosh se sont associés pour vous permettre d’acquérir le smartphone du constructeur chinois tout juste en dessous des 200 euros.

Ainsi, jusqu’au mardi 23 juin 2020, l’opérateur mobile et sa filiale low-cost proposent le P30 Lite de Huawei aux prix respectifs de 199,90 euros et de 199 euros sur les deux boutiques en ligne. Seuls les coloris noir et bleu sont disponibles aux tarifs indiqués.

Concernant ses caractéristiques, le Huawei P30 Lite est doté d’un écran FHD+ de 6,15 pouces, d’un espace de stockage de 128 Go, d’une mémoire vive de 4 Go de RAM, d’un processeur Kirin 710, d’une batterie de 3340 mAh et d’une tripe caméra avec un capteur principal de 48 MP. Le téléphone tourne sous le système d’exploitation mobile Android 9.0 Pie.

