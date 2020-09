128 Go à seulement 20€, voici une belle offre sur la clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit

Si vous avez besoin de libérer de l'espace de stockage issue d'un PC de bureau, d'un ordinateur portable ou d'un smartphone, voici une belle offre sur la clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit. L'accessoire amovible de 128 Go est à seulement 20 euros sur Amazon.

Poursuivons notre série de bons plans consacrée au domaine de l'informatique. Après le disque dur externe WD Black P10 de 4 To et la carte mémoire MicroSDHC SanDisk Ultra 256 Go, voici une promotion intéressante sur l'achat d'une clé USB 3.1.

Chez Amazon, la SanDisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go est en ce moment au tarif de 20,38 euros au lieu de 34,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 42% de la part du site marchand. À noter que, pour près de 15 euros supplémentaires, il existe la SanDisk Extreme Pro pour la même quantité de données. Concernant les frais de port, un montant de 4,99 euros est appliquée pour une livraison standard à domicile. Pour éviter de payer ce supplément, il est possible de choisir le retrait gratuit de la clé USB en point relais ou dans une consigne Amazon Locker.

Pour en revenir à la clé USB associée à ce bon plan, la SanDisk Ultra Fit (référence SDCZ430-128G-G46) dispose d'une interface USB 3.1 qui est 15 fois plus rapide qu'une clé USB 2.0 standard. Le lecteur flash est rétrocompatible, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser aussi bien un port USB 2.0 que 3.0. Enfin, la clé USB embarque des vitesses de lecture atteignant les 130 Mo/s et mesure 30 x 14 x 5 millimètres.