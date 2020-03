Un bon plan pour avoir une clé USB 3.1 type-C grosse capacité pas chère

Ă€ la recherche d’un support discret pour Ă©tendre la capacitĂ© de stockage de votre PC ou de votre ordinateur portable ? Amazon propose actuellement une superbe promotion sur l’achat de la clĂ© USB 3.1 type-C Ă double connectique Sandisk Ultra de 256 Go. Elle fait effectivement l’objet d’une très belle remise de 63%. Un bon plan Ă ne pas rater !

Profitez de cette belle affaire sur Amazon où le géant de l’e-commerce permet à ses membres de faire une économie de 63% sur la clé USB 3.1 type-C à double connectique Sandisk Ultra de 256 Go. Ainsi, les clients Amazon pourront acquérir le support amovible à 36,99 euros au lieu de 100,99 euros ; soit une belle réduction de 64 euros.

Ă€ propos de la livraison standard Ă domicile, des frais de port ne sont pas appliquĂ©s puisqu’il s’agit d’un produit dans le montant est supĂ©rieur Ă 25 euros d’achat. Pour le dĂ©lai de livraison, il faut attendre en moyenne entre 3 et 4 jours.

Pour en revenir à la Sandisk Ultra (référence SDDDC2-256G-G46), il s’agit d’une clé USB 3.1 compatible avec des appareils disposant des interfaces USB Type-C et On-The-Go (extension de la norme USB 2.0). Elle embarque de vitesses de lecture allant jusqu’à 150 Mo/s et vous permet de stocker 14400 photos, 640 minutes de vidéos en 1080P ou encore 16 000 chansons au format MP3. Garanti 5 ans, le support amovible mesure 3,8 x 2,1 x 0,9 cm et a un poids de 9,07 grammes.

