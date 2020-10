Le clavier sans fil rétroéclairé Logitech K800 est à prix canon sur Amazon

Dans le cadre d'une vente flash, Amazon propose le clavier sans fil rétroéclairé Logitech K800 à 59,99 €. C'est plutôt pas mal, surtout lorsqu'on sait qu'il est habituellement vendu pour 99,99 €. un bon plan à saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

A une semaine du début du Prime Day Amazon, il est possible de profiter d'un bon plan permettant d'acquérir le clavier sans fil rétroéclairé Logitech K800 à 59,99 € au lieu de 99,99 € en moyenne, soit une réduction de 40 euros. Le clavier Logitech K800 possède des touches gravées au laser avec rétroéclairage brillant ajustable.

Il assure une compatibilité avec les PC tournants sous Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Très facile à installer, il vous suffit de brancher le récepteur sans fil sur un port USB de votre ordinateur de bureau ou portable pour une connexion rapide et fiable prête à l'emploi.

Doté du système de touches Logitech PerfectStroke et touches Logitech Incurve, le clavier sans fil Logitech K800 offre une frappe confortable, fluide et silencieuse. Le rétroéclairage de ce clavier sans fil s'ajuste automatiquement aux conditions d'éclairage et modifiez-le à votre goût, en appuyant sur un bouton. Enfin, il a des dimensions de 450 mm x 24 mm x 174 mm pour un poids de 812 grammes.