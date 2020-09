Besoin d’un clavier mécanique gaming ? Profitez d’une baisse de prix sur le Corsair K68

Si vous avez besoin d’un clavier mécanique gaming pour jouer à vos jeux vidéo préférés, sachez que le Corsair K68 bénéficie d’une belle baisse de prix chez Amazon.

Continuons notre série de bons plans autour de l’univers du jeu vidéo. Après une belle offre sur le jeu The Last of Us Part 2, c’est au tour d’un clavier mécanique gaming de faire l’objet d’une bonne affaire.

Sur la plateforme française d’Amazon, le Corsair K68 est vendu à exactement 56,80 euros au lieu de 99,99 euros. Avec cet achat, vous faites une économie de 43,19 euros et les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile.

Du côté de ses points forts, le clavier mécanique gaming Corsair K68 a la particularité d’être résistant à la poussière et aux éclaboussures grâce à l’indice de protection IP32. On retrouve aussi des touches Cherry MX Red qui offrent des performances solides et des touches dédiées au contrôle du volume ou de n’importe quel contenu multimédia. Le fabricant a également pensé à intégrer un rétroéclairage brillant RED grâce à un logiciel de configuration. Coté dimensions, le K68 mesure 45,5 x 17 x 39 cm pour un poids de 1,37 kg.

