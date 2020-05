Grosse chute de prix sur le Xiaomi Mi Mix 3 (modèle 5G), une offre à saisir rapidement !

Si vous cherchez le Mi Mix 3 en promotion, sachez que le superbe smartphone de Xiaomi proposĂ© dans son modèle 5G fait l’objet d’une rĂ©duction de prix intĂ©ressante au cours d’une durĂ©e limitĂ©e. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

Après le très bon Redmi Note 8T Ă prix rĂ©duit, c’est au tour d’un autre smartphone de Xiaomi d’ĂŞtre victime d’une baisse de prix.

Ainsi, jusqu’au dimanche 31 mai 2020, la plateforme commerciale « Acheter sur Google », par l’intermĂ©diaire du vendeur Rue du Commerce, propose le Xiaomi Mi Mix 3 (modèle 5G) Ă exactement 313,15 euros au lieu de 729 euros. Le tarif rĂ©duit est obtenu grâce au coupon BIENVENUEMAI qui est Ă cocher lors de l’Ă©tape du panier.

Disponible dans un coloris bleu, le Mi Mix 3 de Xiaomi est dotĂ© d’un Ă©cran FHD+ AMOLED de 6,39 pouces (rĂ©solution de 1080 x 2340 pixels), d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855, d’une mĂ©moire vive de 6 Go RAM, d’un espace de stockage de 64 Go, d’une camĂ©ra frontale de 24 + 12 MP, d’une camĂ©ra principale de 12 + 12 MP et d’une batterie de 3800 mAh compatible charge rapide. Pour la connectique, on retrouve un port USB Type-C et le lecteur d'empreintes digitales. Enfin, l’appareil est livrĂ© avec un Ă©tui de protection, un chargeur, un câble USB Type-C, un outil de retrait de carte SIM, une carte de garantie, un guide d’utilisation et un kit piĂ©ton.

