Logitech : chute de prix sur les souris gaming MX518 et G402 Hyperion Fury

Vous recherchez une souris gaming pas trop chère pour jouer à vos prochaines sessions de jeux en ligne ? Actuellement, deux produits de la marque Logitech font l'objet d'un bon plan chez Boulanger et Cdiscount. Il s'agit des modèles MX518 et G402 Hyperion Fury.

L'univers du gaming est à l'honneur sur plusieurs sites marchands français. Après le PC portable Lenovo IdeaPad 3 à moins de 800 euros, c'est au tour de deux souris d'être victimes d'une baisse de prix.

Ainsi, Boulanger permet aux gamers de se procurer la Logitech MX518 à seulement 19,99 euros. Le deuxième produit concerne la Logitech G402 Hyperion Fury qui est vendue à 24,99 euros chez Cdiscount. Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison en point relais. Ceci est valable pour les deux cybermarchands.

À propos de la Logitech MX518, la souris a été conçue pour les droitiers. L'accessoire possède un capteur optique Hero 16 000 DPI ultra précis, 8 boutons programmables, un taux de polling de 1000 Hz et une mémoire interne intégrée permettant la sauvegarde de 5 profils d’utilisation différents. Quant à la Logitech G402 Hyperion Fury, la souris filaire dédiée au jeu embarque la technologie de moteur à fusion qui permet le suivi à une vitesse de plus de 1 m/s, en plus de ses 8 boutons programmables et ses 4 paramètres de résolution ppp.