Grosse chute de prix sur le Oppo Reno4 Pro 5G chez Orange

Rendez-vous sur la boutique en ligne Orange pour profiter d'une grosse chute de prix sur le Oppo Reno4 Pro 5G. Par l'intermédiaire d'une offre de remboursement, le smartphone de la marque chinoise passe à exactement 299 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez exactement jusqu'à ce lundi 1er mars 2021 inclus pour profiter d'une remise immédiate de 300 euros sur le Oppo Reno4 Pro (disponible en noir ou en bleu) sur le site de l'opérateur Orange. Avec cette réduction, le prix du smartphone passe ainsi de 799 euros à 499 euros.

Mais grâce à une offre de remboursement de 200 euros, le tarif du Reno4 Pro chute encore et le téléphone affiche un prix de revient à 299 euros. Toutes les conditions de l'ODR valable jusqu'au 17 mars prochain sont à consulter ici.

Commercialisé en France depuis octobre 2020, le Oppo Reno4 Pro est un smartphone compatible avec le réseau 5G qui est doté d'un écran AMOLED Full HD+ (402 ppp) de 6,5 pouces avec la technologie HDR10+. Il embarque également un processeur Snapdragon 765G (7 nm), une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, une batterie de 4000 mAh avec charge rapide SuperVOOC 2.0 (65 watts) et du système d'exploitation mobile Android 10 associé à une interface ColorOS 7.2. Pour la partie photo, on retrouvera un triple capteur arrière de 48MP + 12MP + 13MP avec zoom optique 2x (hybride 5x), autofocus laser et stabilisateur optique, ainsi qu'un capteur frontal de 32MP. Pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez jeter un oeil sur notre article consacré au test du Oppo Reno4 Pro 5G.