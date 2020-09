Chute de prix sur le HDD externe WD Black P10 compatible consoles de jeu et PC

Le disque dur externe WD Black P10 d’une capacité de 4To fait l’objet d’une promotion intéressante sur Amazon. Alors qu’il est généralement proposé au tarif de 151,99 € en moyenne, il se voit accorder une remise de 35% le faisant ainsi passer sous la barre des 100 €, à 98,99 €.

Alors que la clé USB 3.1 SanDisk Extreme Extreme Pro est toujours en promotion sur Amazon, vous pouvez également profiter de ce bon plan pour vous équiper de ce disque dur d’une capacité de 5 To vous permettant de stocker jusqu’à 125 jeux, vous permettant d’enregistrer vos vieux favoris tout en gardant de l’espace pour de nouveaux titres.

Portable et durable, il offre un design gamer et vous permet d’accéder rapidement à l’ensemble des jeux de votre bibliothèque n’importe où. Ce disque dur offre de hautes performances, et optimise votre expérience de jeu sur console ou sur PC. Il est en effet conçu spécialement pour les joueurs, sur la base de la qualité et de la fiabilité de WD Black, pour vous permettre de jouer sans limites.

Très compact, le Black P10 à des dimensions de 118 x 88 x 12,8 mm pour un poids de seulement 160 grammes. Il peut facilement se glisser dans un petit sac ou une grande poche. Enfin, le Black P10 est livré avec un câble USB 3.2 Type-A vers micro-B d’une longueur de 40 cm.