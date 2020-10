Le prix du Samsung Galaxy S20 FE est déjà en chute sur Rue du Commerce

À peine sorti et déjà en promotion ! Pour ce début du mois d'octobre 2020, le Galaxy S20 FE de la marque Samsung voit son prix chuter sur le site marchand français Rue du Commerce. Zoom sur ce nouveau bon plan téléphonie !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les smartphones de la gamme Galaxy de Samsung ont la côte en cette période automnale. Après le Galaxy S10 qui passe sous la barre des 500 euros et le Galaxy Note 10 Lite sous les 385 euros, c'est au tour du Galaxy S20 FE d'être victime d'une baisse de prix.

Au cours d'une période indéterminée, le tout récent smartphone de la firme coréenne est respectivement affiché à 559 euros et à 659 euros sur Rue du Commerce. Les prix indiqués correspondent aux déclinaisons 4G et 5G et les modèles suggérés bénéficient d'une remise immédiate de 100 euros. À l'inverse, Boulanger propose toujours 100 euros de bonus de reprise sur le même smartphone.

En ce qui concerne les points forts du Galaxy S20 FE, le téléphone est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces, d'un processeur Exynos 990 (ou Snapdragon 865), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD non fournie), d'une batterie de 4500 mAh et du système d'exploitation mobile Android 10. La partie photo est assurée par un capteur selfie de 32 MP par un triple capteur de 12 + 12 + 8 MP. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours consulter nos articles associés à la prise en main et au test du Samsung Galaxy S20 FE.