Le prix du Samsung Galaxy S20 FE est en chute brutale

Le Galaxy S20 FE de la marque Samsung voit son prix chuter en ce début du mois de mars 2021. Le smartphone du constructeur coréen proposé dans sa déclinaison 4G est à exactement 459 euros chez deux revendeurs français. Focus sur ce nouveau bon plan.

La période du printemps arrive à grands pas et deux sites marchands français proposent une belle réduction de prix sur l'achat du Galaxy S20 FE.

En effet, Cdiscount et Boulanger permettent à leurs clients respectifs de se procurer le smartphone de Samsung (modèle 4G) au tarif de 559 euros au lieu de 659 euros. La remise de 100 euros s'effectue avec le coupon de réduction 100S20FE4G (à saisir dans la panier) chez Cdiscount alors que Boulanger demande à ramener un ancien téléphone en magasin. Et grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu'au 30 avril 2021, le Galaxy S20 FE est au prix de revient de 459 euros. Toutes les conditions de l'offre de remboursement sont à consulter ici.

Du côté des principales caractéristiques du Galaxy S20 FE, le téléphone est doté d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces, d'un processeur Exynos 990, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To), d'une batterie de 4500 mAh et du système d'exploitation mobile Android. La partie photo est assurée par un capteur frontal de 32 MP et par un triple capteur principal de 12 + 12 + 8 MP. Besoin de plus d'informations ? Vous pouvez consulter nos articles consacrés à la prise en main et au test du Samsung Galaxy S20 FE.