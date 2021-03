Bon plan Galaxy Note 20 : chute de prix sur l’excellent smartphone de Samsung

Si vous êtes à la recherche de l'excellent Galaxy Note 20 à un bon prix, sachez que Cdiscount vous permet d'avoir le smartphone de la marque Samsung sous les 650 euros. Toutes les informations à savoir sont à lire dans la suite de l'article.

Présenté au cours d'une conférence Unpacked en août 2020, le Galaxy Note 20 disponible dans sa version 4G est en chute de prix chez Cdiscount.

Affiché au prix conseillé de 959 euros durant sa sortie, le smartphone du constructeur coréen voit son tarif dégringoler à exactement 649 euros sur le site marchand français. Pour cette offre promotionnelle, il existe trois coloris au choix : le bronze, le gris et le vert. Et pour information, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires car il s'agit d'un produit vendu et expédié par Cdiscount et dont le montant est supérieur à 25 euros d'achat.

À propos des caractéristiques du Galaxy Note 20, une piqûre de rappels ne fera pas de mal. Le smartphone de Samsung est doté d'un écran Infinity-O AMOLED de 6,7 pouces (définition de 2400 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement à 60 Hz), d'un processeur Exynos 990 (7nm), d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 4300 mAh et du système d'exploitation mobile Android. La partie photo se compose d'un capteur avant de 10 MP et d'un triple capteur de 64 + 12 + 12 MP. Si vous voulez plus de renseignement, vous pouvez toujours consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy Note 20.