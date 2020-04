Le Samsung Galaxy A51 en grosse chute de prix !

Envie de vous procurer le Galaxy A51 ? Au cours d’une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, RED by SFR propose cet excellent smartphone de Samsung sous la barre des 290 euros.

Si vous avez manquĂ© le prĂ©cĂ©dent deal sur le Samsung Galaxy A51 sur la Fnac et Darty, voici une occasion de vous rattraper pour l’acheter Ă un bon prix.

En effet, la boutique RED by SFR permet d’acquĂ©rir le tĂ©lĂ©phone du gĂ©ant corĂ©en au tarif de 289 euros ; soit une remise de 80 euros par rapport au prix de vente conseillĂ© lors de son lancement. Pour information, le smartphone peut ĂŞtre commandĂ© avec ou sans forfait. Le forfait en question concerne l’offre Ă 12€/mois avec 60 Go de data qui est valable jusque lundi 20 avril 2020.

Disponible en trois coloris au choix (blanc, noir ou bleu), le Samsung Galaxy A51 est notamment doté d’un écran Full HD+ de 6,5 pouces (résolution 2400 x 1080px), d’un processeur Exynos 9611, du système d’exploitation mobile Android 10 (avec une surcouche Samsung One UI 2), de 4 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 512 Go via microSDHC) et d’une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide. Pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez toujours faire un tour sur notre article consacré au test et avis sur le Samsung Galaxy A51.