Find X3 Neo, le prix du flagship killer d’Oppo est en chute libre sur Amazon !

Profitez d'une réduction de 130 euros sur l'achat du Find X3 Neo chez Amazon. Au cours d'une durée limitée, l'excellent smartphone de la marque Oppo est à moins de 670 euros. Tous les détails de l'offre promotionnelle sont à consulter dans la suite de l'article.

C'est probablement l'une des meilleures offres du moment concernant le tout dernier flagship killer d'Oppo. En effet, le Find X3 Neo fait l'objet d'une réduction de prix intéressante sur la version française d'Amazon.

Commercialisé à 799,90 euros au cours de sa sortie officielle en mars 2021, le Oppo Find X3 Neo proposé dans un coloris noir est au prix exact de 669,90 euros. Pour obtenir le tarif réduit, il suffit juste de cocher un coupon de réduction qui donne droit à 80 euros de remise, avant le 16 mai 2021 (dans la limite des stocks disponibles).

Concernant les caractéristiques du téléphone, le Find X3 Neo d'Oppo est doté d'un écran OLED de 6,55 pouces (20:9) en Full HD+ (résolution 402 ppi) avec un taux de rafraichissement de 90 Hz et une fréquence d'échantillonnage de 180 Hz. Le smartphone est également équipé d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865 et d'une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide Super VOOC 2.0 65W. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation Android 11 avec ColorOS 11.1. La partie photo se compose d'un capteur principal de 50 MP + 16 MP + 13 MP + 5 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Pour plus d'infos, vous pouvez consulter notre article associé au test du Oppo Find X3 Neo ou de regarder la vidéo ci-dessous.