Grosse chute de prix sur l’assistant vocal Lenovo Smart Display

Pendant une durĂ©e limitĂ©e, l’assistant vocal Lenovo Smart Display fait l’objet d’une grosse chute de prix sur le site Boulanger. Toutes les informations sont Ă consulter dans la suite de l’article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez donc jusqu’au dimanche 24 mai 2020 inclus pour vous procurer en promotion le Lenovo Smart Display chez Boulanger. Alors que son prix de vente conseillĂ© est de 179,99 euros, l’assistant vocal (format 8″) voit son tarif dĂ©gringoler Ă 69,99 euros. Cela fait une Ă©conomie rĂ©alisĂ©e de 110 euros. Cette offre promotionnelle s’inscrit dans le cadre d’une opĂ©ration intitulĂ©e « Ensemble, prenons un nouveau dĂ©part ».

Concernant la livraison, il va falloir patienter puisqu’il faut compter un dĂ©lai d’un mois pour pouvoir rĂ©ceptionner le produit Ă domicile ou chercher l’objet connectĂ© en magasin Boulanger. Pour les deux types de livraison, les frais de port sont offerts.

Le Smart Display SD-8501F de Lenovo est donc un assistant vocal qui dispose d’une enceinte et d’un Ă©cran IPS de 8 pouces embarquant une rĂ©solution de 1280 x 800 pixels. DotĂ© de deux haut-parleurs d’une puissance de 10 Watts chacun, l’objet connectĂ© vous permet de regarder des films et des vidĂ©os sur YouTube, d’Ă©couter vos musiques prĂ©fĂ©rĂ©es ou encore de visualiser vos superbes clichĂ©s. Grâce Ă sa webcam avant de 5 MP et son microphone intĂ©grĂ©s, l’assistant permet de garder le contact avec vos proches en les appelant en visioconfĂ©rence. Avec cet Ă©cran connectĂ©, vous avez la possibilitĂ© de contrĂ´ler plus de 1500 appareils intelligents. Compatible avec l’assistant Google, il intègre les commandes vocales et met en place chacune de vos demandes.