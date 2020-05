Belle chute de prix sur l’excellent Huawei P30 Pro, une offre à ne pas rater !

Vous souhaitez vous procurer l’excellent P30 Pro ? Sur la plateforme Acheter sur Google, sachez que le smartphone de chez Huawei est Ă moins de 590 euros au cours d’une durĂ©e limitĂ©e. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ă€ l’approche de la première Ă©dition des French Days 2020, la plateforme Acheter sur Google permet Ă ses membres de faire quelques bonnes affaires, notamment sur les smartphones.

Ainsi, jusqu’au dimanche 31 mai 2020 inclus, il est possible d’acheter le Huawei P30 Pro Ă exactement 588,05 euros au lieu de 619 euros par l’intermĂ©diaire du vendeur Boulanger. Pour obtenir le tarif promotionnel, il faudra cocher le coupon BIENVENUEMAI au cours de l’Ă©tape du panier. Le tĂ©lĂ©phone est proposĂ© en quatre coloris au choix : noir, bleu aurore, nacre et rouge.

Concernant les caractĂ©ristiques, le Huawei P30 Pro est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran OLED incurvĂ© de 6,47 pouces (rĂ©solution Full HD+ de 2340 x 1080 pixels), d’un processeur HiSilicon Kirin 980, d’une mĂ©moire vive de 8 Go de RAM, de 128 Go d’espace de stockage, du système d’exploitation mobile Android 9.0 Pie et d’une batterie de 4200 mAh. Pour la partie photo, on retrouve un triple appareil photo de 40 + 20 + 8 MP et une camĂ©ra frontale 32 MP. CĂ´tĂ© connectique, le Wi-Fi, le Bluetooth 5.0, le GPS et l’USB sont notamment de la partie. Pour en savoir plus sur le tĂ©lĂ©phone, vous pouvez consulter notre article consacrĂ© au test du Huawei P30 Pro.