Grosse chute de prix sur le Galaxy Z Fold 2 à l’occasion des French Days

Vous avez fait pas mal d'économies pour vous procurer le Galaxy Z Fold 2 ? À l'occasion des French Days, le puissant smartphone à écran pliable de Samsung fait l'objet d'une grosse chute de prix chez Amazon. On fait le point sur cette nouvelle offre dans la suite de l'article.

Profitez des dernières heures des bons plans French Days en vous offrant le Galaxy Z Fold 2 à prix très réduit.

Au cours d'une durée indéterminée, la version allemande du smartphone 5G de Samsung disponible dans un coloris noir est vendue par Amazon au tarif de 1 231,87 euros au lieu de 2 001,58 euros ; soit une remise immédiate de près de 777 euros de la part du site marchand.

Disponible en France depuis la mi-septembre 2020, le Samsung Galaxy Z Fold 2 a la particularité d'être doté d'un écran interne AMOLED Infinity Flex de 7,77 pouces (2208 x 1768 pixels) et d'un écran externe AMOLED de 6,23 pouces (2260 x 816 pixels). Le smartphone est aussi équipé d'un processeur Snapdragon 865+, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 25W et du système d'exploitation mobile Android 10 associé à une surcouche One UI 2.5. Pour la photo, on retrouve un triple capteur principal de 12 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP. Pour plus d'informations, nous vous conseillons de lire notre prise en main et notre test du Samsung Galaxy Z Fold 2.