Grosse chute de prix sur le DJI Mavic Pro Platinum avec ses accessoires

L'excellent DJI Mavic Pro Platinum fait actuellement l'objet d'une chute de prix chez Amazon. Le drone est vendu avec des accessoires au prix de 879 euros au lieu de 1299 euros. Focus sur cette bonne affaire !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors qu'il est encore possible de profiter de 250 euros de réduction sur le DJI Mavic Air, un autre drone de la marque DJI est aussi en promotion.

Le modèle en question concerne le DJI Mavic Pro Platinum qui est à 879 euros chez le géant du commerce en ligne Amazon ; soit 420 euros de moins par rapport au prix de vente conseillé du drone. Le Mavic Pro Platinum est livré avec pas mal d'accessoires : 1 télécommande, 3 batteries de vol intelligente, 1 chargeur, 1 câble d'alimentation, 5 hélices (paire), 3 câbles RC, 1 couverture de cardan, 1 bride de cardan, 1 carte MicroSD de 16 Go, 4 curseurs de câble RC, 1 concentrateur de charge de batterie, 1 chargeur de voiture, 1 adaptateur de batterie à bloc d'alimentation et 1 sac à bandoulière.

Concernant les principales caractéristiques du drone, le Mavic Pro Platinum du constructeur chinois DJI embarque une durée de vol de 30 minutes grâce à sa batterie en Lithium-ion et profite d’une réduction de bruit de 60%. Une fois plié, le Mavic Pro Platinum mesure seulement 8,3 x 8,3 x 19,8 cm, pour un poids affiché à 743 grammes. Enfin, on notera la présence d'un capteur (CMOS) de 12 MP, une vitesse maximale de 65 km/h, une distance maximale de transmission de 5 km en 1080p, une définition vidéo 4K 30 fps et un système de détection vers l'avant.