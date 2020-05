Grosse chute de prix pour l’excellent casque Bose QuietComfort 35 II

Vous souhaitez acheter un casque sans fil avec suppression active du bruit ? L’excellent Bose QuietComfort 35 II est vendu en ce moment Ă un très bon prix chez Cdiscount. Une offre intĂ©ressante qui est Ă ne pas manquer !

En cette période de French Days 2020, des offres promotionnelles arrivent en pagaille sur les sites marchands français.

Sur Cdiscount, il est possible d’acquĂ©rir le modèle QuietComfort 35 II signĂ© Bose au tarif promotionnel de 229,99 euros. Il s’agit d’un bon prix puisqu’on peut trouver le mĂŞme casque ailleurs Ă partir de 277 euros. Concernant l’offre Cdiscount, le produit est vendu par un vendeur tiers professionnel basĂ© en France. Le vendeur en question, qui a une note moyenne de 4,6/5 (avec 14 avis bĂ©nĂ©ficiant de la note maximale), n’applique aucuns frais de port supplĂ©mentaires pour une livraison du casque en relais colis, en Mondial Relay ou Ă domicile.

Le Bose QuietComfort 35 II est un casque de type arceau circum aural qui embarque les technologies Bluetooth et NFC et qui est dotĂ© de la suppression active de bruit. Le casque dispose d’une autonomie de 20 heures par charge (jusqu’à 40 heures en mode filaire). Enfin, l’accessoire est fourni avec un câble de recharge USB, un câble audio de secours, un adaptateur pour avion et un Ă©tui de transport.