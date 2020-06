Belle chute de prix sur la carte mémoire SanDisk Extreme Plus 128 Go avec adaptateur SD

À la recherche d’une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage de votre smartphone ? Amazon France permet d’acquérir en promotion la microSDXC SanDisk Extreme Plus de 128 Go avec un adaptateur SD. Pendant une durée indéterminée, elle est à -60% !

En cette période estivale, profitez de ce bon plan informatique pour vous procurer la carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme Plus d’une capacité de 128 Go avec son adaptateur SD à seulement 26,99 euros ; ce qui fait 60% de remise immédiate par rapport au prix de vente conseillé. Il n’y a aucuns frais de port supplémentaires pour toute commande de la carte mémoire et pour une livraison standard à domicile.

Cette carte mémoire signée SanDisk (référence SDSQXBZ-128G-GN6MA) a été conçue pour étendre la capacité de stockage des smartphones, des tablettes, des caméras d’action et des drones. Les vitesses de transfert de la carte peuvent avoisiner les 170 Mo/s en lecture et les 90 Mo/s en écriture. Grâce à l’homologation A2, vous pouvez bénéficier de performances applicatives rapides sur votre smartphone.

Enfin, sachez que la carte est compatible avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). Elle affiche des dimensions de 0,1 x 1,5 x 1,1 cm et dispose d’une garantie à vie de la part du fabricant.