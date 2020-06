Belle chute de prix pour l’aspirateur robot iRobot Roomba 965 !

Pendant une partie de l’été, Boulanger permet à ses clients de se procurer le Roomba 965 à un bon prix. L’enseigne française notamment spécialisée dans le high-tech propose en effet une promotion intéressante sur l’aspirateur robot de chez iRobot.

C’est dans le cadre de ses « bons plans de l’été » que Boulanger effectue une remise de 38% sur l’achat du Roomba 965.

Ainsi, jusqu’au mardi 14 juillet 2020 (soit la veille des soldes d’été), l’aspirateur robot de la marque iRobot est affiché au tarif promotionnel de 399 euros au lieu de 649 euros ; ce qui fait une économie réalisée de 250 euros. Concernant les frais de port, ils sont offerts pour une livraison du produit à domicile ou pour un retrait en magasin Boulanger.

Doté de trois détecteurs (obstacles, vide et poussière), le iRobot Roomba 965 dispose essentiellement d’une capacité de 0,6 litre et d’une puissance sonore de 59 dB. L’appareil a également 3 programmes : Spot (localisé), Clean (nettoyage) et Dock (retour à la base de chargement). D’une autonomie de 2 heures, le Roomba 965 ira se recharger seul sur sa base avant de reprendre le travail en cours. Enfin, l’aspirateur robot mesure 35,3 cm de longueur, 9,1 de hauteur et 35,3 cm de profondeur (pour un poids net de 3,9 kilos).

