iRobot Roomba 692 : l’aspirateur robot profite d’une grosse chute de prix

Voici un bon plan qui risque d'intéresser ceux et celles qui sont à la recherche d'un aspirateur robot pas cher ! Amazon France permet en effet à ses membres de se procurer le iRobot Roomba 692 à un bon prix.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'édition 2020 du Black Friday aura lieu le 27 novembre prochain et Amazon en profite pour faire une promotion sur l'achat d'un aspirateur robot de la marque iRobot.

Ainsi, jusqu'au jeudi 19 novembre 2020 inclus (et ce, dans la limite des stocks disponibles), le Roomba 692 est vendu au prix de 199 euros au lieu de 399 euros ; soit une remise immédiate de 200 euros de la part du site marchand. Les clients Amazon peuvent payer l'aspirateur robot en 4 fois sans frais (soit 4 mensualités de 49,75 euros chacune). Du côté des frais de port, ils sont bien sûr offerts pour une livraison standard à domicile.

Le Roomba 692 de chez iRobot est un aspirateur robot doté d'un système de nettoyage en 3 étapes pour tout aspirer, des fines particules de poussières jusqu'aux débris plus larges et les poils d'animaux. Le futur propriétaire pourra utiliser les assistants vocaux Alexa ou Google pour gérer son ménage et installer l'application iRobot HOME pour programmer et suivre les sessions de nettoyage. Pour terminer, le iRobot Roomba 692 dont les dimensions sont de 34 x 34 x 9.5 cm et dont le poids est de 3,54 kilos est livré avec une base de chargement Home Base et un cordon d’alimentation.