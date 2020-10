Offre à ne pas rater : le chargeur rapide à induction Samsung Pad à moins de 5€

Pour ceux et celles qui possèdent un smartphone dont la batterie est compatible charge rapide, il faut savoir qu'il existe un accessoire pas cher qui permet de recharger le téléphone en le déposant simplement. Il s'agit du Samsung Pad et il est à moins de 5 euros seulement.

Au même titre que la batterie externe sans fil Samsung, le chargeur rapide à induction Pad de la marque coréenne bénéficie de 20 euros de réduction par l'intermédiaire d'une ODR.

Le produit en question, qui fait régulièrement l'objet d'offres promotionnelles, est vendu au prix de 4,99 euros au lieu de 24,99 euros sur le site Cdiscount. Afin d'obtenir la remise, il faudra remplir un dossier qui constitue une offre de remboursement (valable jusqu'au 31 décembre 2020). Pour information, des frais de port sont appliqués à hauteur de 3,99 euros (minimum) pour la livraison. Sinon, il suffit de souscrire au service Cdiscount à volonté (essai gratuit pendant 6 jours) qui permet d'avoir la livraison offerte à domicile.

Pour en revenir au chargeur rapide à induction, le Samsung Pad est un socle ultra fin et compact. Il est possible de l'emmener partout lors de divers déplacements. Tous les appareils ayant la certification Qi peuvent être rechargés sur ce socle (puissance de 10 V) qui comporte un port d’entrée d’alimentation de type C ; ce qui permet de le connecter facilement.