Cdiscount à volonté passe à 9€ pour les French Days 2020

Bon plan sur le service Cdiscount √† volont√© √† l’occasion des French Days 2020. En effet, il est propos√© au petit prix de 9 euros, soit une r√©duction de 20 euros sur l’abonnement qui pourrait vous permettre de faire des √©conomies sur les frais de port de vos prochaines commandes sur Cdiscount.com

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Black Friday, les French Days, les soldes d’√©t√© et d’hiver, √† chaque √©v√®nement commercial, l’enseigne Cdiscount nous gratifie de son abonnement Cdiscount √† volont√© √† 9 euros. Si vous comptez vous le prendre, alors c’est le moment.

Ainsi pour une dur√©e d’un an √† compter de la date d’entr√©e dans le programme, vous profiterez de la livraison gratuite en point relais d√®s 10 ‚ā¨ d’achat et √† domicile d√®s 25 ‚ā¨ d’achat sur tous les produits signal√©s par le logo Cdiscount √† volont√©. √Čgalement de temps √† autre, vous aurez droit √† des offres et des codes promotionnels exclusifs.

A l’issue de la premi√®re ann√©e, le prix de l’abonnement passera √† 29 euros. Si vous d√©sirez arr√™ter votre abonnement avant son √©ch√©ance ou bien si vous n’√™tes pas satisfait de celui-ci, alors il suffit de contacter le service client Cdiscount au num√©ro de t√©l√©phone suivant 09 70 80 90 50 (num√©ro non surtax√©, accessible de 9h √† 17h).