Cdiscount Mobile : Forfait illimité + 60 Go Internet sans engagement à 8.99 € / mois pendant 1 an

Cdiscount mobile propose une nouvelle offre valable jusqu’au jeudi 13 fĂ©vrier 2020. La sĂ©rie limitĂ©e forfait mobile 60 Go est Ă 8.99€ par mois pendant 12 mois. Un bon plan idĂ©al pour les personnes Ă la recherche d’un forfait pas cher incluant une enveloppe internet confortable.

Alors que le forfait Cdiscount Mobile 100 Go Ă 9.99 € par mois pendant un an a pris fin le 4 fĂ©vrier, le MNVO (qui exploite les rĂ©seaux des opĂ©rateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom par le biais de NRJ Mobile) propose une nouvelle offre qui court cette fois-ci jusqu’au jeudi 13 fĂ©vrier 2020. Vous avez la possibilitĂ© jusqu’Ă cette date de souscrire au forfait Cdiscount Mobile 60 Go pour 8.99€ par mois pendant 12 mois.

Sans engagement, vous pouvez résilier quand bon vous semble, sans surcoûts supplémentaires. Au delà de la période promotionnelle, le tarif du forfait passe automatiquement à 16.99 € par mois. La carte SIM triple découpe est facturée 10 euros une seule fois au moment de la commande. Les services inclus dans le forfait sont les suivants : appels, SMS et MMS illimités tout comme en UE & DOM, + 60 Go de data en 4G (débit réduit au delà ) en France métropolitaine ainsi qu’une enveloppe data roaming de 3 Go en 4G (EU et DOM).

Si vous n’êtes pas convaincu par cette offre, sachez qu’il y en a plein d’autres, les voici :

