Forfaits mobiles 50 Go et 80 Go pas chers : les deux offres immanquables de Cdiscount

Voici un bon plan intéressant pour ceux et celles à la recherche d'un forfait mobile pas cher en cette période de début d'automne ! Pendant une durée limitée, Cdiscount propose deux offres immanquables sur deux forfaits au choix : 50 Go ou 80 Go.

Vous avez exactement jusqu'à ce jeudi 24 septembre 2020 inclus (soit la veille du début des French Days) pour souscrire à l'un des deux forfaits sans engagement qui sont proposés par Cdiscount Mobile avec pas mal de data.

La première offre concerne un forfait 50 Go à 3,99 euros par mois tandis que la deuxième offre porte sur un forfait 80 Go au prix mensuel de 5,99 euros. Les deux forfaits en question sont valables pendant une durée de 6 mois. Au-delà de la période indiquée, les prix mensuels des forfaits passent respectivement à 15,99 euros et à 16,99 euros. Les deux offres étant sans engagement, il sera possible de résilier à tout moment.

En ce qui concerne les détails des forfaits, ces derniers comprennent les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et disposent d'une couverture en 4G avec les réseaux SFR, Orange et Bouygues Telecom. Au sein de l'Union Européenne et dans les DOM, il sera possible de profiter d'une enveloppe web en 4G différente pour chacun des forfaits (3 Go pour le premier forfait et 8 Go pour le deuxième forfait) et de profiter des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (+ l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) ainsi que 8 destinations en Outre-mer. Enfin, la carte SIM est facturée d'un montant de 10 euros en une seule fois lors de l'étape de la commande.

