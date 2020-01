Pour les soldes d’hiver, Cdiscount propose son abonnement CDAV à 9€

Ă€ l’occasion des soldes d’hiver 2020, Cdiscount propose Ă ses nouveaux et anciens membres son abonnement CDAV Ă 9 euros au lieu de 29 euros. Attention, il s’agit d’une offre Ă durĂ©e limitĂ©e ! Ne tardez pas.

Prenez la direction du site en ligne Cdiscount, oĂą l’enseigne française permet Ă ses nouveaux et anciens membres d’adhĂ©rer au programme Cdiscount Ă volontĂ© (plus connu sous le nom de CDAV), Ă seulement 9 euros ; soit 20 euros de remise immĂ©diate par rapport au prix initial.

Quels sont les avantages du programme CDAV ?

L’abonnement au programme « Cdiscount Ă volonté » est valable un an Ă compter de la date d’inscription. Voici en dĂ©tails ses diffĂ©rents avantages :

Par rapport Ă la livraison, vous bĂ©nĂ©ficiez de la livraison gratuite en point relais dès 10 € d’achat et Ă domicile dès 25 € d’achat

Vous bénéficiez aussi de temps en temps des offres et des codes promotionnels exclusifs

L’accès à plusieurs titres de presse en ligne en illimité via LeKiosk

Comment résilier « Cdiscount à volonté » ?

Un mois avant la date de renouvellement, Cdiscount vous informera de la prochaine reconduction de l’abonnement CDAV par e-mail. Ă€ l’issue de la pĂ©riode promotionnelle d’un an, vous ĂŞtes donc libre de rĂ©silier ou non.

Pour arrĂŞter votre abonnement, la dĂ©marche la plus simple est de vous connecter Ă votre espace client puis Espace fidĂ©litĂ© et Mon abonnement Ă Cdiscount Ă volontĂ©. Vous aurez alors l’option « se dĂ©sabonner« .

