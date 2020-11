Cdiscount à Volonté : profitez de 6 mois de Spotify Premium offerts

Spotify Premium est offert 6 mois pour les clients CDAV (porteurs et souscripteurs). Le service de streaming musical permet de bénéficier d'un catalogue composé de millions de titre, sans publicité et en illimité sur votre smartphone, votre enceinte et d'autres appareils. Une offre valable jusqu'au mardi 1er décembre 2020, soumise à conditions. Découvrons ensemble comment en profiter.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous êtes client Cdiscount à Volonté, sachez que vous pouvez profiter de 6 mois d'accès gratuit au service de streaming musical Spotify Premium. Plutôt pas mal sachant que l'abonnement de 6 mois est habituellement facturé 59,94 €. Pour en profiter, vous devez suivre les instructions suivantes : vous devez être abonné à CDAV et constituez votre panier d'un montant minimum de 49 euros. Réglez le montant de votre commande. Vous recevrez un e-mail contenant le lien d'activation Spotify Premium sur lequel vous devrez cliquer pour activer l'offre.

Voyons en détails les différents avantages de Cdiscount à Volonté :

Livraison gratuite en point relais dès 10 € d'achats et à domicile dès 25 € d'achats tout à condition que les produits soient expédiés par Cdiscount

Offres promotionnelles et/ou codes de réduction exclusifs (offres et codes qui ne sont pas proposés aux internautes non inscrits).

Titres de presse en ligne en illimité, dont L'équipe, L'OBS, Aujourd'hui en France…

Vos achats vous rapportent de l'argent (sur une sélection d'articles signalés)

Service client dédié

Le partage d'abonnement (pour faire profiter de tous ces avantages à votre famille)

Notez que c’est le montant de la commande qui compte et non le montant que vous payez réellement. Cela signifie que si vous passez une commande d'un montant de 50€ mais que vous ne payez que 40 € après avoir par exemple utilisé un bon d’achat, vous serez tout de même éligible à l’offre Spotify. Concernant le code d'activation de l'offre Spotify Premium, les clients CDAV le recevront dans les 24 heures suivant leur commande. Si êtes nouveau souscripteur, vous le recevrez dans un délai compris entre 7 et 14 jours après votre commande.

A découvrir bientôt : les meilleures offres du Black Friday Cdiscount