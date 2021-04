Le casque Sony WH-CH700N est de retour à un très bon prix chez Amazon

À l'occasion d'une vente flash, Amazon vous donne la possibilité de vous procurer un casque à réduction de bruit à un bon prix. Le Sony WH-CH700N passe en effet sous la barre des 80 euros. Une offre à ne pas rater et à saisir assez rapidement !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez précisément jusqu'à ce lundi 3 mai 2021 inclus pour profiter d'une offre promotionnelle sur le Sony WH-CH700N chez Amazon France.

Vendu au prix conseillé de 99 euros, le casque à réduction de bruit disponible dans un coloris noir voit son tarif diminuer à 79 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 20% de la part du site marchand. Les frais de port sont gratuits pour une livraison standard à domicile et les membres du service Prime peuvent payer le produit en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Le WH-CH700N de Sony est un casque sans fil compatible avec la technologie Bluetooth 4.1. L'appareil peut s'appairer avec un smartphone ou une tablette tournant sous iOS et Android. Une batterie en lithium-ion incluse et rechargeable offre jusqu'à 35 heures d'autonomie. La charge rapide offre 60 minutes de musique en continu pour 10 minutes de chargement. Le casque embarque aussi un bouton permettant l'activation de l'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancellation) et l'adaptation de la réduction du bruit à votre environnement. Les bruits de fond sont analysés et réglés pour obtenir des performances optimales dans les avions et autres environnements bruyants.