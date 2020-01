Du bon son pour vos musiques préférées avec le casque Sennheiser HD 4.50 vendu à -52%

Vous avez l’intention d’acheter prochainement un casque sans fil avec suppression active du bruit ? Le Sennheiser HD 4.50 Special Edition, qui est un casque idĂ©al pour Ă©couter vos musiques prĂ©fĂ©rĂ©es, est vendu en ce moment Ă moitiĂ© prix sur Amazon France.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Rendez-vous donc sur la plateforme française d’Amazon oĂą les clients du site marchand (adeptes du bon son) peuvent se procurer le casque Sennheiser HD 4.50 Special Edition qui bĂ©nĂ©ficie d’une remise de 52%.

Alors qu’il est vendu normalement au tarif de 199 euros, le casque sans fil voit son prix chuter Ă 94.99 euros ; soit 104.01 euros de rĂ©duction immĂ©diate de la part d’Amazon. La livraison du produit est bien sĂ»r gratuite Ă domicile et en point relais. Et le gĂ©ant de l’e-commerce informe ses membres qu’ils ont la possibilitĂ© de payer le casque en 4 mensualitĂ©s de 22,75 euros chacune.

Le HD 4.50SE de Sennheiser est un casque de type circum-auriculaire embarquant les technologies Bluetooth 4.0 et aptX qui assurent une exceptionnelle qualitĂ© sonore sans fil. La suppression active de bruit rĂ©duit les niveaux de bruit ambiant pour amĂ©liorer l’expĂ©rience d’Ă©coute. L’appareil dispose de commandes intuitives sur l’écouteur pour changer de morceau et passer des appels au moyen du microphone intĂ©grĂ©. Le casque dispose d’une autonomie de 19 heures. En cas de dĂ©charge, un câble de connexion est fourni pour l’écoute sans batterie. Enfin, le casque mesure 15 x 8 x 22 centimètres et a un poids de 450 grammes.

A dĂ©couvrir aussi : les meilleures offres Amazon pour les soldes d’hiver 2020