Casque sans fil pas cher : le JBL Tune500BT est à un bon prix chez Amazon

Si vous voulez un casque sans fil pas cher, c'est peut-être le bon moment d'en profiter avec ce nouveau bon plan. Au cours d'une durée indéterminée, le JBL Tune500BT est sous les 32 euros chez Amazon.

Continuons notre série de bons plans consacrée à la marque JBL. Après l'enceinte GO 2 à moins de 25 euros, c'est au tour d'un casque sans fil de faire l'objet d'une promotion sur Amazon.

Ainsi, le très bon JBL Tune500BT est à 31,73 euros au lieu de 49,99 euros ; soit 37% de réduction de la part du site marchand. Seul le coloris noir du casque est disponible au tarif indiqué. Pour rappel ou à titre d'information, les frais de port sont offerts pour tout achat sur Amazon d'un montant supérieur ou égal à 25 euros.

À propos du JBL Tune500BT, il s'agit d'un casque sans fil de type Supra-Auriculaire qui dispose essentiellement de la technologie Bluetooth. Le casque embarque une autonomie maximale de 16 heures, reproduit le son Pure Bass de JBL (caractéristique des grandes salles de cinéma) et est compatible avec les assistants vocaux Siri et Google. On retrouvera aussi une télécommande et un microphone intégrés et la fonction mains libres pour smartphones. Enfin, le casque mesure 22.40 x 5.00 x 20.50 cm et a un poids de 155 grammes.

