Un casque audio gaming Surround 7.1 à moins de 100 € ? Oui, ça existe grâce à ce bon plan !

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un casque audio gaming Surround 7.1, sachez que l’enseigne en ligne Rue du Commerce propose justement un bon plan pour acquĂ©rir le Corsair HS70 Surround pour 69.99 € au lieu de 109.99 € en temps normal ! Une affaire valable dans la limite des stocks disponibles Ă saisir au plus vite !Â

Envie de vous Ă©quiper d’un casque audio pour le jeu en cette pĂ©riode de confinement ? Rue du Commerce propose un bon plan permettant d’acquĂ©rir le casque audio gaming Corsair HS70 Surround 7.1 Ă 69.99 € au lieu de 109.99 € hors promo soit une remise de 33%. Ce dernier propose une autonomie pouvant atteindre jusqu’Ă 16 heures avec une portĂ©e de 10 mètres.

Compatible PS4, Xbox One, tablettes et appareils mobiles bénéficiant d’un port USB, via son câble USB de 1,8 mètre fourni, il se recharge très rapidement et ne vous laissera jamais tomber ! Le HS70 Wireless Surround de Corsair intègre également des commandes de réglages de volume placées directement sur le casque afin de simplifier votre écoute. Voici sa fiche technique détaillée pour celles ou ceux éventuellement intéressés :

Haut-parleurs en nĂ©odyme 50mm : une qualitĂ© audio d’exception

Son 7.1 grâce Ă l’adaptateur USB (uniquement sur PC)

Ecouteurs rembourrés

Micro avec technologie antibruit

Compatible PC, PS4, Xbox One

