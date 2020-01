Le casque gaming HyperX Cloud est à un bon prix sur Darty car à -41%

Vous disposez d’un PC (ou d’une console de salon) et vous cherchez un casque gaming en promotion ? Actuellement, le HyperX Cloud est vendu Ă -41% sur le site en ligne Darty. Focus sur cette belle affaire.

C’est donc chez Darty que les clients peuvent acquérir le casque gaming HyperX Cloud à 49,99€ ; soit une baisse de 35 euros par rapport à son prix initial. Le site marchand permet de retirer gratuitement le produit si la livraison en point relais ou en magasin Darty est choisie.

Ă€ propos des points forts du casque, ce dernier est notamment compatible sur PC, Mac, PS4 et Xbox One. Disponible dans un coloris argentĂ©, le casque est dotĂ© d’un arceau en cuir, de coussinets d’oreilles en mousse Ă mĂ©moire de forme et d’un cadre aluminium durable. Le HyperX Cloud embarque aussi un microphone amovible (facile et rapide Ă connecter/dĂ©connecter pour Ă©couter de la musique).

Voici ses autres caractéristiques :

Poids du casque : 309 grammes

Dimensions : 23,62 x 21,59 x 11,43 centimètres

Réponse de fréquence : 50Hz–18 000 Hz

Impédance : 60 ohm

Prise 3,5mm (4 broches)

Longueur de câble : 2 mètres

