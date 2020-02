Le casque Bluetooth Marshall Major III à 99,99 €

Ce bon plan proposĂ© par Darty fait passer le prix de ce casque Bluetooth conçu par Marshall sous la barre des 100 € (au lieu de 150 € en temps normal). Ce n’est pas cher pour ce modèle qui ne manque pas d’atouts, Ă commencer par une grande autonomie.Â

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Major III de Marshall est un casque Bluetooth, qui a l’avantage d’ĂŞtre compatible Apt-X. Cela permet de bĂ©nĂ©ficier d’une qualitĂ© audio optimale. D’autre part, il est Ă©quipĂ© d’une batterie qui lui permet de fonctionner sans fil pendant pas moins de 30 heures ! Et le temps de recharge complet de cette dernière est de 3 heures.

Le casque dĂ©livre une excellente qualitĂ© audio, avec des basses et des aigus prĂ©cis. Le son dĂ©livrĂ© s’avère donc particulièrement convaincant pour le rock ou le rap. Avec ses oreillettes carrĂ©es, de type supra-aural, le Major III est très confortable. Bon point, les coussinets sont amovibles.

Un unique bouton de contrĂ´le permet d’allumer/Ă©teindre le casque, mais aussi de lancer la lecture, de mettre en pause, de modifier le volume, de prendre un appel/raccrocher ou encore de changer de piste audio. Son maniement ne pose pas de problème.

A l’instar des autres casques Bluetooth, le Major III est dotĂ© prise casque pour continuer d’Ă©couter sa musique si la batterie est totalement dĂ©chargĂ©e. L’originalitĂ© provient du fait que celle-ci peut Ă©galement ĂŞtre utilisĂ©e pour relier un second casque et ainsi faire profiter de sa musique Ă un proche. Le câble audio, Ă©quipĂ© d’un micro et d’une tĂ©lĂ©commande, est fourni.

Pour le reste, les arceaux du casque sont pliables afin de faciliter son rangement et un micro permet de répondre aux appels téléphoniques.

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.